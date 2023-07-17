رجب الطيب أردوغان

أردوغان: “أنا مقتنع بأن بوتين يريد تمديد صفقة الحبوب”

2023-07-17 / 11:53
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “نحن ضاعفنا في الآونة الأخيرة جهودنا الدبلوماسية لتمديد اتفاق الحبوب، مشيرا الى ان “هذه صفقة الحبوب دخلت التاريخ كإنجاز دبلوماسي ناجح”.

وفي مؤتمر صحفي في مطار أتاتورك باسطنبول قبل توجّهه إلى السعودية، أشار أردوغان إلى أنه “رغم التصريحات الرسمية اليوم، سنواصل جهودنا الدبلوماسية، والمساعي لتمديدها.. سيتواصل وزراؤنا ومسؤولونا مع المسؤولين في كل من روسيا وأوكرانيا”.

ولفت إلى أنه “عند العودة من الجولة الخليجية سأتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث المسألة”، مضيفا: “أنا مقتنع بأن الرئيس بوتين يريد تمديد صفقة الحبوب”.

وأوضح أنه “تم حتى الآن تصدير 33 مليون طن من الحبوب عبر اتفاقية البحر الأسود”، مؤكدا “أننا نبذل جهوداً كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.

من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى أن “الأولوية في جولتنا الخليجية، هي للاستثمارات المشتركة، والفعاليات التجارية”.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن توقف صفقة الحبوب، مؤكدا إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.

من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت رسميا اليوم كل من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد “صفقة الحبوب”.

وعلى هذا الاثر، قفزت العقود الآجلة للقمح في الأسواق العالمية.

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