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في مصر.. سيدة تق.تل أطفالها الثلاثة انتقاما من طليقها

2023-07-17 / 10:06
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هبة بريس - وكالات

أقدمت امراة مصرية، على قتل أطفالها الثلاثة انتقاما من طليقها بسبب الخلاف على حضانتهم.

وقال موقع “القاهرة 24″، إن الأم دسّت أقراص الغلال السامة في وجبة الطعام الخاصة بأطفالها حتى أصيبوا بالتسمم وفارقوا الحياة، ثم أبلغت الشرطة أن أطفالها تناولوا أقراصا سامة عن طريق الخطأ.

وكشفت تحريات المباحث عدم صحة أقوال الأم، وتبيّن قيامها بقتل أطفالها وتم ضبط المتهمة واعترفت بالواقعة.

وأمرت نيابة قسم ثاني بسوهاج يوم الأحد، تحت إشراف المستشار العام لنيابات شمال سوهاج بحبس المتهمة “ش.ف.أ” ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بقتل أطفالها الثلاثة “ا.ح” 6 سنوات و”ر.ح”8 سنوات و”ب.ح” 10 سنوات بسبب خلافات بينها وبين طليقها والد الأطفال.

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