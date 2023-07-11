حوادث السير تحصد عشرات الأرواح خلال الأسبوع الماضي

2023-07-11 / 19:03
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هبة بريس _ الرباط

لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2192 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1571 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 03 إلى 09 يوليوز الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 37 ألفا و 59 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و216 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 30 ألفا و843 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و 749 ألفا و725 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و 632 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و216 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 213 مركبة.

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