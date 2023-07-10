الداخلة.. تنصيب القنصل العام لجمهورية غينيا سوريبا كامارا

2023-07-10 / 21:10
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هبة بريس _ الرباط

تم، اليوم الاثنين، تنظيم حفل تنصيب القنصل العام لجمهورية غينيا بالداخلة، سوريبا كامارا، بحضور وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياطي.

وجرى هذا الحفل على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا، التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشكل مشترك مع نظيره الغيني، وشهدت التوقيع على ثماني اتفاقيات ومذكرات تعاون تشمل عددا من المجالات.

يشار إلى أن جمهورية غينيا افتتحت قنصليتها العامة بالداخلة سنة 2020.

ويعكس فتح قنصلية جمهورية غينيا بالداخلة الطابع المتين والمتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين، والتي شهدت زخما قويا بفضل الزيارتين اللتين قام بهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى كوناكري سنتي 2014 و2017.

وحضر الحفل، على الخصوص، والي جهة الداخلة – وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، ورئيس مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، الخطاط ينجا، إلى جانب عدد من المنتخبين، والمواطنين الغينيين المقيمين بالداخلة.

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