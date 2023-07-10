وزارة النقل: إطلاق بوابة إلكترونية لتسوية وضعية المركبات الثقيلة

هبة بريس

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، أنه سيتم الشروع في عملية تسوية وضعية المركبات ذات نفس الصنف التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة ما بين 3.5 و19 طنًا، وذلك ابتداء من 14 يوليوز الجاري عبر البوابة الالكترونية المحدثة لهذه الغاية.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه العملية تتم في إطار تفعيل التزاماتها مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع.

وأوضح البلاغ أن هذه البوابة الجديدة تتيح إمكانية اطلاع المهنيين على مدى أهلية مركباتهم للاستفادة من هذه العملية، وكذا التعديلات الواجب القيام بها الخاصة بكل صنف من المركبات والخطوات التي يتوجب اتباعها من أجل تسوية وضعية مركباتهم، وذلك وفق المسطرة المبسطة التي تم الاتفاق عليها مع المهنيين في إطار اجتماعات لجنة القيادة المنعقدة تحت رئاسة الوزير خلال شهر فبراير المنصرم.

وحسب المصدر ذاته، تهيب وزارة النقل واللوجيستيك بكافة مهنيي النقل الطرقي للبضائع الولوج إلى البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه عبر الرابط التالي: ” tahdid-ptac.narsa.gov.ma ” من أجل تسوية وضعية مركباتهم، والتي ستظل مفعلة إلى غاية فاتح مارس 2024.

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