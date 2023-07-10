احتجز المدير وطالب بالحصول على أمواله.. شخص يقتحم بنكا بلبنان

2023-07-10 / 12:15
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هبة بريس - وكالات

عادت اقتحامات المصارف في لبنان إلى الواجهة من جديد، بعد أن أقدم مودع لبناني اليوم الاثنين على اقتحام أحد بنوك العاصمة بيروت ونجح في الحصول على وديعته.

وأعلنت جمعية “صرخة المودعين” اللبنانية عبر تويتر أن “مودعا لبنانيا اقتحم أحد فروع بنك مصر ولبنان واحتجز مدير الفرع جاد بوشديد رهينة”.

وذكرت أن “المودع عمر الأعور نجح في تحرير كامل وديعته البالغة 6500 دولار وأنه تم الإفراج عنه بعد احتجازه لبعض الوقت في مخفر الباشورة”.

وحذرت الجمعية محمد الأترابي رئيس مجلس إدارة (بنك مصر ولبنان) “من أي أدعاء على المودع عمر الأعور سيكون البنك هدف مشروع للمودعين”.

من جهة أخرى، قال الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية فادي خلف إن “المصارف طالبت الدولة اللبنانية بإلحاح بتحمّل مسؤولياتها تجاه أموال المصارف والمودعين، لكن الدولة ما زالت حتى اليوم تتهرب من هذه المسؤولية”.

وأضاف المسؤول اللبناني في تصريحات نقلتها الوكالة اللبنانية للإعلام أن “التهجم على المصارف أضحى أداة للشعبوية أكثر من أي شيء آخر”.

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