تبون يحذر من نشر أخبار غير رسمية حول نشاطه الرئاسي

هبة بريس - وكالات

حذرت الجزائر اليوم الأحد، من نشر أخبار غير رسمية حول نشاط رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، وتوعدت باعتبارها أخبارا كاذبة ومغلوطة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيانها إن “المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تذكّر بمضمون البيان الذي أصدرته سابقا بخصوص حصرية المعلومات الرسمية على البيانات التي توزع من رئاسة الجمهورية عبر المديرية العامة للاتصال”.

وأضاف البيان أنها “وبعدما لاحظت تراخيا في تنفيذه، من خلال نشر وتداول أخبار، تزعم أنها تتعلق بنشاطات رسمية، فإن المديرية العامة للاتصال تدعو مجددا إلى الالتزام الصارم بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة”، متوعدة بأن “أي اعتماد على مصادر أخرى، فيما يتعلق بالنشاط الرئاسي، يصنف دعاية وأخبارا مغلوطة، يتحمل صاحبها ما يترتب عنها من مسؤولية”.

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