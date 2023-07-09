Algeria's President Abdelmadjid Tebboune attends the closing ceremony of the 31st Arab League summit in Algeria's capital Algiers on November 2, 2022. - Arab leaders gathered in the Algerian capital for their first summit since a string of normalisation deals with Israel that have divided the region. (Photo by AFP)

تبون يحذر من نشر أخبار غير رسمية حول نشاطه الرئاسي

2023-07-09 / 19:21
0
هبة بريس - وكالات

حذرت الجزائر اليوم الأحد، من نشر أخبار غير رسمية حول نشاط رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، وتوعدت باعتبارها أخبارا كاذبة ومغلوطة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيانها إن “المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تذكّر بمضمون البيان الذي أصدرته سابقا بخصوص حصرية المعلومات الرسمية على البيانات التي توزع من رئاسة الجمهورية عبر المديرية العامة للاتصال”.

وأضاف البيان أنها “وبعدما لاحظت تراخيا في تنفيذه، من خلال نشر وتداول أخبار، تزعم أنها تتعلق بنشاطات رسمية، فإن المديرية العامة للاتصال تدعو مجددا إلى الالتزام الصارم بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة”، متوعدة بأن “أي اعتماد على مصادر أخرى، فيما يتعلق بالنشاط الرئاسي، يصنف دعاية وأخبارا مغلوطة، يتحمل صاحبها ما يترتب عنها من مسؤولية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مرشح رئاسي متــ..ـطـرف سابق: فرنسا قد تصبح جمهورية إسلامية

مرشح رئاسي متــ..ـطـرف سابق: فرنسا قد تصبح جمهورية إسلامية

2023-07-09 / 19:51
Photo of ضبط 700 سلاح ناري في بريطانيا بعملية مشتركة مع إسبانيا

ضبط 700 سلاح ناري في بريطانيا بعملية مشتركة مع…

2023-07-09 / 13:45
Photo of ق..تيل ومفقودون في انهيار أرضي بالصين

ق..تيل ومفقودون في انهيار أرضي بالصين

2023-07-09 / 13:21
Photo of الصومال.. القضاء على 40 إرهابيا في تنظيم “الشباب”

الصومال.. القضاء على 40 إرهابيا في تنظيم “الشباب”

2023-07-09 / 13:00
Photo of عمره 17 سنة.. محكمة تونسية تقضي بسجن متشدد لمدة 25 عاما

عمره 17 سنة.. محكمة تونسية تقضي بسجن متشدد لمدة…

2023-07-09 / 12:50
Photo of الأردن.. مقتل 3 “مطلوبين خطرين” باشتباك مع قوة أمنية خاصة

الأردن.. مقتل 3 “مطلوبين خطرين” باشتباك مع قوة أمنية…

2023-07-09 / 12:41
Photo of سوتشي.. السيول تجرف عشرات السيارات

سوتشي.. السيول تجرف عشرات السيارات

2023-07-09 / 11:13
Photo of تونس.. فقدان 10 مهاجرين على الأقل ووفاة واحد بعد غرق قاربهم

تونس.. فقدان 10 مهاجرين على الأقل ووفاة واحد بعد…

2023-07-09 / 11:01
Photo of رسميا… أوكرانيا تعترف بتفجير جسر القرم

رسميا… أوكرانيا تعترف بتفجير جسر القرم

2023-07-09 / 09:39
Photo of كاليفورنيا..ستة قتلى في تحطم طائرة رجل أعمال

كاليفورنيا..ستة قتلى في تحطم طائرة رجل أعمال

2023-07-08 / 20:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق