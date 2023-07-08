بنموسى ينهي مهام المدير الاقليمي للتعليم بالفقيه بنصالح

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أنهى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، مهام المدير الاقليمي للتعليم بالفقيه بن صالح، سعيد جندي بناء على طلب من الأخير على خلفية وضعيته الصحية.

وفي هذا السياق، أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة في بلاغ لها، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استجابت لطلب الإعفاء لأسباب صحية الذي تقدم به المدير الإقليمي السابق للمديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح.

وقد تم تكليف حسن الهيام، رئيس مصلحة الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية بهذه الأكاديمية، بتدبير شؤون المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح بشكل مؤقت.

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