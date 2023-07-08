بنموسى ينهي مهام المدير الاقليمي للتعليم بالفقيه بنصالح
محمد منفلوطي_ هبة بريس
أنهى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، مهام المدير الاقليمي للتعليم بالفقيه بن صالح، سعيد جندي بناء على طلب من الأخير على خلفية وضعيته الصحية.
وفي هذا السياق، أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة في بلاغ لها، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استجابت لطلب الإعفاء لأسباب صحية الذي تقدم به المدير الإقليمي السابق للمديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح.
وقد تم تكليف حسن الهيام، رئيس مصلحة الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية بهذه الأكاديمية، بتدبير شؤون المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح بشكل مؤقت.
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11 تعليقات
يوحي عنوان المقالة ان السيد المدير الإقليمي ارتكب خطأ مهنياً خطيراً.
بعض المواقع تحاول اثارة القارئ بعنوان لا علاقة له بمحتوى الموضوع.
السيد المندوب الإقليمي هو من طلب إعفاء من تولي تسيير مديرية الفقيه بن صالح نظراً لوضعه الصحي الذي لا يسمح له لمباشرة مهامه.
لذلك أصبح كل من هب ودب يحمل صفة صحفي دون أن تطأ قدماه معهداً للاعلام والاتصال.
التفاهة تنتج التفاهة.
من هذا المنبر ارفع القبعة عالياً الصحافية الاتحادية حنان رحاب التي عالجت أمس ضمن مقال لها واقع الصحافة والإعلام بالمملكة.
لا تستغربوا يا سادة إنه زمن الردة والعمر الأخلاقي.
كل ما نطلبه من وزارة التعليم هو إصلاح التعليم بالمغرب، لأن التعليم جد متدهور
يجب تحسين وضعية التعليم بالمغرب ولاسيما في المناطق القروية الجبلية ياسيد بنموسى.
لآ إصلاح التعليم بدون تحسين وحسم لغة التدريس.
ليس في مدينة الفقيه بن صالح وإنما جل المدن المغربية منهمشة جدآ جدآ في قطاع التعليم. أين هي الإصلاحات ؟؟؟؟؟
تراجع خطير جدا في مستوى التعليم الإبتدائي ثم الإعدادي وكذالك الثانوي والجامعي والمشكل والطامة الكبرى تهميش التعليم في بدايته في التعليم الأولي.
نتمنى له الشفاء العاجل وتعوضيه باحسن من أجل الوصول إلى تعليم أفضل بكثير.
هل له تعويض في هذا الاعفاء في مهامه هههههههههههه ؟؟؟؟
من سيعوضعه في تسير المؤسسات التعليمية بهذه الأكاديمية المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح؟؟؟ ونتمنى ان احسن المستوى المطلوب.
نطالب بالتدخل الفوري وتحسين مستوى التعليم في جميع أنحاء المملكة المغربية من طرف وزارة التربية والتعليم من أجل أجيال المستقبل .
هناك بعض الأشخاص يستحقون المغادرة والاعفاء عنهم من مهاهم الإداري في مجال التعليم لأنهم اهملوا واجبهم تجاه هذا القطاع التعليم بشتى أنواعه.