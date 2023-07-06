ميتا” تطلق رسميا تطبيق “ثريدز” المنافس لـ”تويتر”

هبة بريس

أعلنت “ميتا بلاتفورمز”، الشركة الأم لـ”فيسبوك”، رسميا عن إطلاق تطبيق “ثريدز” (Threads)، الذي يطمح لمنافسة منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وفي غضون سبع ساعات من إطلاقه يوم الأربعاء، سجل التطبيق 10 ملايين اشتراك، وفق ما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ.

وأوردت “وول ستريت جورنال” نقلا عن محللين أن التطبيق سيستخدم بعض البنيات التحتية لمنصة “إنستغرام”، ويسمح للأشخاص باستخدام تسجيل الدخول الخاص بهم على هذه المنصة، وهي خطوة من شأنها أن تساعد التطبيق على اكتساب عدد كبير من المنخرطين بسرعة.

وكان زوكربيرغ صرح أن التطبيق حصد أكثر من 5 ملايين اشتراك في أول أربع ساعات من طرحه، قبل أن يعلن بلوغه العشرة ملايين اشتراك بعد مرور سبع ساعات على إطلاقه.

وقال كونور هايز، نائب رئيس المنتجات لدى “إنستغرام” إن الأمر يتعلق بفضاء يوجد فيها تويتر منذ فترة من الوقت، غير أن وجهة نظرنا تتمثل في أن هناك فرصة وأن الناس يبحثون عن المزيد من الخيارات”.

وأضاف أن “ثريدز” سيكون دون إعلانات في الوقت الحالي؛ موضحا أن التركيز سينصب على لفت اهتمام أكبر عدد من الناس بالتطبيق الجديد.

ويتيح تطبيق “ثريدز” نشر نصوص وروابط والرد على رسائل الآخرين أو إعادة نشرها، كما سيسمح للمستخدمين بتصفح قوائم المتابعين الحالية وأسماء الحسابات من “إنستغرام”، وتطبيق “ميتا” لمشاركة الصور والمقاطع المصورة الذي يستخدمه أزيد من ملياري مشترك.

وفي أول منشور له على التطبيق الجديد كتب زوكربيرغ “لنبدأ الآن. مرحبا بكم في ثريدز”.

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