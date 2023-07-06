وزيرة السياحة وعامل مكناس يشرفان على تدشين وحدة فندقية مصنفة

2023-07-06 / 10:35
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هبة بريس _ مكناس

ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، رفقة عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس ، والوفد المرافق لهم، يوم أمس الأربعاء على تدشين وحدة فندقية مصنفة بدون حانة أو مشروبات كحولية، تحمل اسم فندق “le pavillon Z”.

الوحدة الفندقية المصنفة لأربع نجوم، تمت تعبئة تشييدها بغلاف مالي قدر ب80 مليون درهم (8 مليار سنتيم)، ويضم جناحين، الأول مخصص للوحدة الفندقية ومرافقها والثاني يضم قاعة حفلات بهندسة معمارية تجمع بين المعمار التقليدي الأصيل والحديث. ويضم الفندق أزيد من 40 غرفة و4 أجنحة خاصة، فضلا عن قاعة للندوات والاجتماعات، ويتوسطه مسبح فسيح بهندسة متفردة.

أما قاعة الأفراح المجاورة للفندق، فتتكون من طابقين، الأرضي يضم القاعة الرئيسية على مساحة تزيد عن 900 مربع، ومطبخ فسيح ومرافق صحية، فيما الطابق الأول يتكون من غرفتين للعرسان الجدد ومكاتب ومرافق صحية، أما الطابق الثاني فيضم قاعتين متعددة الاستعمالات. هذا وساهم الفندق الجديد الذي يتواجد على مستوى الطريق الوطنية في اتجاه مدينة إفران، قبل المدخل الشرقي للطريق السيار فاس مكناس، في خلق أزيد من 40 منصب شغل مباشر.

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