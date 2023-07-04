السيارات : بيع 81 ألف و419 وحدة عند متم يونيو

هبة بريس _ و م ع

أفادت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 81 ألفا و419 وحدة عند متم يونيو الماضي، بانخفاض بنسبة 2,88 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضحت الجمعية أنه حسب الصنف، انخفض عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص بنسبة 1,27 في المائة مع بيع 74 ألف و227 وحدة برسم الشهور الستة الأولى من هذه السنة، بينما سجل عدد السيارات النفعية الخفيفة انخفاضا بنسبة (ناقص 16,87 في المائة) مع 7.192 وحدة مباعة.

ووفقا للمصدر ذاته، هيمنت علامة “داسيا” على صنف سيارات الخواص، بحصة سوق بلغت 23,73 في المائة، أي ما يعادل 17 ألفا و614 وحدة مباعة عند متم يونيو 2023، متبوعة بعلامة “رونو” التي باعت 11 ألفا و888 وحدة (16,02 في المائة من حصة السوق)، ثم “هيونداي” (8 آلاف و969 وحدة وبنسبة 12,08 في المائة من حصة السوق).

وبخصوص السيارات النفعية الخفيفة، باعت علامة “رونو” ما مجموعه 1.600 وحدة (22,25 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة “دونغ فينغ سوكون” (DFSK) التي باعت 1.104 سيارة (15,35 في المائة من حصة السوق) وعلامة “فورد” بما مجموعه 817 وحدة (11,36 في المائة من حصة السوق).

وخلال شهر يونيو لوحده، أشارت الجمعية إلى ارتفاع المبيعات الإجمالية بنسبة 3,39 في المائة إلى 17 ألفا و394 وحدة، شاملة، في التفاصيل، ارتفاعا بنسبة 4,52 في المائة مع 15 ألفا و862 وحدة مباعة بالنسبة لصنف السيارات الخاصة، وانخفاض في صنف السيارات النفعية الخفيفة بنسبة 6,98 في المائة بـ1.532 وحدة مباعة.

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