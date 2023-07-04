“السوبر ليغ”.. هل ستلتجئ الكاف لملاعب المغرب لتنظيم البطولة المجمعة؟

هبة بريس ـ رياضة

طفا على السطح في الآونة الأخيرة كلام و أخبار كثيرة بخصوص دوري السوبر ليغ الذي تريد الكاف تنظيمه هذا العام، غير أن الأجندة المزدحمة و السفريات الطوال قد يدفع الجهاز القاري لاعتماده على شكل بطولة مجمعة عوض العمل بمباريات الذهاب و الإياب كما هو حال عصبة الأبطال الإفريقية.

و في حال تم الاستقرار على شكل البطولة المجمعة، فلن يجد الكاف أفضل من المغرب لتنظيم النسخة الأولى من هذا الحدث الكبير، خاصة أن ملاعب المغرب جاهزة من الآن لتنطيم أي بطولة قارية أو دولية.

وسائل إعلام دولية تحدثت على أن موتسيبي سيستنجد مرة أخرى بالمغرب لإنقاذه من ورطة وضع نفسه فيها بيديه، حيث أنه قرر موعد البطولة دون أن يحدد تفاصيلها، و مع مرور الوقت بدأ الخناق يشتد على الرجل الأمر الذي سيجعله أمام خيار وحيد في نهاية المطاف و هو اعتماد بطولة مجمعة و اللجوء لملاعب المغرب لتنظيمها بفضل الجاهزية و الجودة في البنى التحتية، فضلا على عوامل أخرى كالحضور الجماهيري و النقل التلفزي و الطقس و العقود الإشهارية و غيرهم من المقومات التي تضمن نجاح البطولة حتى قبل انطلاقتها.

فهل سيتجه الكاف و موتسيبي لمنح المغرب تنظيم بطولة “السوبر ليغ”؟ الجواب سيكون في الكونغرس القادم للكونفدرالية الإفريقية و الذي ستحتضنه ابيدجان الايفوارية بعد أيام قليلة.

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