السنغال: ماكي سال يعلن أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في 2024

2023-07-03 / 22:20
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، مساء اليوم الاثنين في دكار، أنه لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير 2024 في البلاد، واضعا حدا لحالة الترقب التي استمرت منذ عدة أشهر.

وجاء هذا الإعلان من قبل رئيس الدولة خلال خطاب للأمة وجهه من قصر الجمهورية في دكار، وتم بثه على شبكة البث الإذاعي والتلفزيوني السينغالية (RTS).

وقال الرئيس السنغالي ، في هذا الصدد، إن هذا القرار ” تم التفكير فيه بعناية “.

وكان ماكي سال، الذي تم انتخابه سنة 2012 وأعيد انتخابه في 2019، قد أعلن في مارس الماضي للمجلة الفرنسية “ليكسبريس” ، أن له الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يوم الأحد 25 فبراير 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور ، بعد مراجعة عام 2016 ، ينص على أن الولاية الرئاسية تمتد لخمس سنوات ، ولم تعد سبع سنوات ، وأنه “لا يمكن لأحد شغل أكثر من ولايتين متتاليتين

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