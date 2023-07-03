A handout picture provided by the Saudi Royal Palace shows Mauritania's President Mohammed Ould Ghazouani attending the second edition of the summit of the Green Middle East Initiative, held on the sidelines of the COP27 climate conference at Egypt's Red Sea resort city of Sharm el-Sheikh on November 7, 2022. (Photo by BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SAUDI ROYAL PALACE / BANDAR AL-JALOUD" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

الوزير الأول الموريتاني يقدم استقالة حكومته للرئيس الغزواني

2023-07-03 / 19:25
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هبة بريس _ وكالات

قدم الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، الإثنين، استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكلف الرئيس الموريتاني الوزير الأول المستقيل بتشكيل حكومة جديدة.

وتأتي استقالة الحكومة الموريتانية بعد أزيد من شهر ونصف على الدورة الأولى للانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية التي شهدتها البلاد في 13 ماي الماضي.

وقد اكتسح حزب “الإنصاف” الحاكم نتائج تلك الانتخابات بدورتيها، إذ فاز بالمجالس الإقليمية الـ13 وبثلثي المجالس البلدية، وعزز غالبيته في الجمعية الوطنية بحصده 107 من أصل 176 مقعدا.

كما حازت أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم 42 مقعدا، فيما حصلت المعارضة على 27 مقعدا فقط.

وقد أثارت تلك النتائج جدلا واسعا، إذ طعنت أحزاب المعارضة وبعض قوى الغالبية في نزاهة الاقتراع وطالبت بإعادته.

وكان الرئيس الموريتاني قد عين محمد ولد بلال رئيسا للحكومة خلفا لإسماعيل ولد الشيخ سيديا، في أغسطس 2020.

وسبق أن قدم ولد بلال استقالة حكومته، في مارس من العام الماضي، قبل أن تتم إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وجاءت تلك الاستقالة بعد أيام من تصريحات لولد الغزواني قال فيها إن الحكومة فشلت في تقديم الخدمات للمواطنين، وطالب العاجزين عن إدارة ملفاتهم بالاستقالة.

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