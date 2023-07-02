طعنة بسكين تنهي حياة أربعيني بشتوكة

2023-07-02 / 17:01
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أنهت طعنة بسكين حياة شخص أربعيني مساء أمس السبت 1 يوليوز، بدوار عرب بأيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها.

وذكرت مصادر محلية، أن شجار بين الشخص الاربعيني ( الضحية) مع شاب عشريني، لم تعرف أسبابه بعد، تحول إلى تشابك بالايدي، وانتهى بتوجيه طعنة قاتلة للضحية، لم تمهله الى القليل من الوقت ليفارق الحياة قبل وصوله للمستشفى الإقليمي.

وفور علمها بالجريمة، هرعت عناصر الدرك الملكي لعين المكان، حيث جرى توقيف الجاني وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية من أجل إستكمال الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.

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