لقجع و الركراكي و بونو و الفارق.. تتويج المتميزين في كرة القدم المغربية هذا العام

هبة بريس ـ رياضة

احتضنت مديتة الدار البيضاء بحر هذا الأسبوع، حفل “ليلة النجوم” الذي تم من خلاله تكريم و تتويج أفضل الرياضيين المغاربة الذين تألقوا هذا الموسم في كرة القدم الوطنية.

و تم تكريم فوزي لقجع كأفضل شخصية في السنة، بينما تم أيضا تكريم وليد الركراكي و هشام الدكيك نظير العطاء الكبير للمنتخبات التي يشرفون على تدريبها و الإنجازات غير المسبوقة التي حققوها رفقة الأسود.

و اختير ياسين بونو كأفضل حارس مرمى مغربي، بعد وصوله لنصف نهائي المونديال و كذا تتويجه مع إشبيلية أوروبيا، فيما تم اختيار رضى سليم كافضل لاعب محلي بالدوري المغربي الاحترافي.

و تم تتويج الحكم الشاب حمزة الفارق بلقب أفضل حكم في المغرب لموسم 2022/2023 بعد العطاء الكبير و المردود الجيد الذي أبان عنه طيلة مباريات البطولة و الكأس الأمر الذي خوله نيل الشارة الدولية في غرفة المساعدة بالفيديو و تمثيل المغرب في بطولة العالم للفئات العمرية التي أجريت مؤخرا في الأرجنتين.

و إلى جانب الفارق، تم اختيار الحكم بشرى كربوب كأفضل حكمة نسوية، و ذلك قبيل مشاركتها في منافسات بطولة العالم للسيدات و التي ستحتضنها دولتي أستراليا و نيوزيلاندا.

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