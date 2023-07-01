بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق.. الحجاج يؤدون طواف الوداع

2023-07-01 / 10:47
0

هبة بريس ـ الرباط

بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق ، يتجه حجاج بيت الله الحرام، بعد زوال شمس السبت، إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر ركن بالمشاعر المقدسة.

وفي اليوم الثالث من أيام التشريق، الموافق 13 ذي الحجة، يرمي الحاج الجمرات الثلاث كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر منى إلى مكة المكرمة ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده به.

ويأتي ذلك بعدما أنهى آلاف الحجاج من المتعجلين يوم أمس الجمعة رمي الجمرات الثلاث وطواف الوداع، وسط إجراءات صحية واحترازية أشرفت عليها عدة جهات معنية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of احتجاجات فرنسا.. مهاجمة 31 مركزا للداخلية و 27 مركزا للشرطة و الدرك

احتجاجات فرنسا.. مهاجمة 31 مركزا للداخلية و 27 مركزا…

2023-07-01 / 11:47
Photo of في فرنسا التي تدعي الحرية.. ماكرون يطلب حذف مشاهد الاحتجاجات من منصات التواصل

في فرنسا التي تدعي الحرية.. ماكرون يطلب حذف مشاهد…

2023-07-01 / 09:45
Photo of وزارة الداخلية الفرنسية تؤكد اعتقال حوالي 1000 شخص بسبب الشغب

وزارة الداخلية الفرنسية تؤكد اعتقال حوالي 1000 شخص بسبب…

2023-07-01 / 09:28
Photo of كينيا ..مصرع 48 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في حادث سير

كينيا ..مصرع 48 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في…

2023-06-30 / 22:25
Photo of “رأى وجها عربيا فأراد أن يسلب حياته”…هكذا تكلمت والدة الفتى الذي قتلته الشرطة بنانتير

“رأى وجها عربيا فأراد أن يسلب حياته”…هكذا تكلمت والدة…

2023-06-30 / 22:13
Photo of أعمال العنف في فرنسا.. إصابة شخص بجروح خطيرة إثر إطلاق النار من قبل الشرطة ببندقية الكرات

أعمال العنف في فرنسا.. إصابة شخص بجروح خطيرة إثر…

2023-06-30 / 21:40
Photo of التوتر ينتقل للعاصمة البلجيكية بعد مقتل مراهق فرنسي من أصول عربية

التوتر ينتقل للعاصمة البلجيكية بعد مقتل مراهق فرنسي من…

2023-06-30 / 20:52
Photo of صحافة أمريكا الشمالية تنتقد إخفاق ماكرون وعنف الشرطة في فرنسا

صحافة أمريكا الشمالية تنتقد إخفاق ماكرون وعنف الشرطة في…

2023-06-30 / 20:35
Photo of المملكة المتحدة تحذر رعاياها من أعمال الشغب في فرنسا

المملكة المتحدة تحذر رعاياها من أعمال الشغب في فرنسا

2023-06-30 / 20:17
Photo of ليبراسيون: كيف يمكن لشخص أن يموت بهذه الطريقة في فرنسا ؟

ليبراسيون: كيف يمكن لشخص أن يموت بهذه الطريقة في…

2023-06-30 / 19:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق