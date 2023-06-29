بتهمة “القت.ل العمد”.. فرنسا تحقق مع الشرطي قات.ل الشاب “نائل”

هبة بريس - وكالات

قال ممثل ادعاء فرنسي، اليوم الخميس، إن الشرطي الذي قتل شابا يبلغ من العمر 17 عاما في ضاحية بباريس يوم الثلاثاء يخضع لتحقيق رسمي بتهمة القتل العمد.

وقال المدعي العام: “تم فتح تحقيقين. أحدهما لرفض الامتثال لأوامر الشرطة للسيارة بالتوقف والآخر بشبهة القتل العمد. يتم الاستماع لشهود عيان ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة”.

وتسبب مقتل الشاب، الذي ترجع أصوله لشمال إفريقيا عند نقطة تفتيش مروري، في اشتعال أعمال عنف على مدى ليلتين في أنحاء فرنسا، الأمر الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة اليوم الخميس.

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