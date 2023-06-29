A prison officer walks in a corridor on October 22, 2021 at Mulhouse prison, eastern France. (Photo by Frederick FLORIN / AFP) (Photo by FREDERICK FLORIN/AFP via Getty Images)

“لوفيغارو”: مجهولون حاولوا اقتحام سجن في فرنسا وتهريب سجناء

2023-06-29 / 11:11
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هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية نقلا عن مصدر أن مجهولين حاولوا اقتحام سجن فرينز في فرنسا وتهريب سجناء.

وبحسب صحيفة “لوفيغارو” نقلا من مصدر مطلع، فإن محاولة لهروب معتقلين من سجن فرينز جرت الليلة الماضية، عندما انتشرت العديد من أعمال الشغب في جميع أنحاء فرنسا وخاصة في منطقة باريس.

حيث استهدف بضع عشرات من الأفراد المبنى في البداية بالألعاب النارية. بعد عدة دقائق، حاول عشرات الأشخاص الملثمين الذين يرتدون ملابس سوداء اقتحام مركز السجن لإخراج السجناء، فتم إرسال وحدة RAID، وهي وحدة النخبة من الشرطة الوطنية، إلى مكان الحادث.

واندلعت أمس في معظم أنحاء فرنسا أعمال شغب بعد ساعات قليلة من وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد ضابط شرطة.

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