طــ..ـعنة غادرة تنهي حياة سائق “تاكسي” مغربي بمالقا الاسبانية

2023-06-24 / 19:09
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هبة بريس - وكالات

تسببت طعنة غادرة في وفاة سائق سيارة أجرة ينحدر من مدينة تطوان ، أول أمس الخميس 22 يونيو الجاري، في فوينخيرولا في مالقة الإسبانية.

وتلقى الضحية طعنة بواسطة سكين من زبون يبلغ من العمر 34 سنة ، لاسباب مجهولة ، حيث تم القبض عليه بفعل ارتكابه جريمة قتل مزعومة من قبل الشرطة الوطنية، وتمت إحالته على تدابير الاعتقال الاحتياطي في انتظار إحالته على التقييم النفسي.

ووقع الحادث في حوالي الساعة الخامسة صباحًا، عندما أبلغ عدة أشخاص مصالح الطوارئ، عن هجوم بسكين في شارع بورغوس، لتنتقل دوريات الشرطة المحلية والشرطة الوطنية والخدمات الصحية إلى عين المكان، فيما لم يتمكنوا من فعل أي شيء لإنقاذ الصحية.

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