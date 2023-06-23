لقجع: “سنعمل جميعا لتحقيق حلم الملك و المغاربة بتنظيم مونديال 2030”

2023-06-23 / 12:03
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هبة بريس ـ رياضة 

على هامش الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الحكومة، و خصص لتدارس مستجدات اللجنة المكلفة بملف ترشيح المغرب رفقة إسبانيا و البرتغال لتنظيم كأس العالم، أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن الكل يعي بحجم المسؤولية لتحقيق حلم الملك و المغاربة.

لقجع و في تصريحات تلفزية بعد نهاية الاجتماع أكد أن الملك هو الراعي الأول لملف ترشح المغرب رفقة إسبانيا و البرتغال لتنظيم الحدث العالمي سنة 2030.

و أضاف رئيس اللجنة المكلفة بملف الترشيح أن الجميع واع بحجم المسؤولية لتحقيق حلم راود المغاربة منذ سنوات، و الكل مجند للعمل سويا و بجد للدفاع عن حظوظ المغرب في تنظيم كأس العالم.

و تجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا الاجتماع الحكومي برئاسة عزيز أخنوش تم التطرق لموضوع ترشح المغرب من مختلف جوانبه التنظيمية واللوجستيكية، حيث قدم فوزي لقجع، عرضا يتضمن شقين، الأول مرتبط بتصور بلادنا لملف الترشيح، والثاني يتعلق بخطة التنفيذ.

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