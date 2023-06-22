This photo provided by OceanGate Expeditions shows a submersible vessel named Titan used to visit the wreckage site of the Titanic. In a race against the clock on the high seas, an expanding international armada of ships and airplanes searched Tuesday, June 20, 2023, for the submersible that vanished in the North Atlantic while taking five people down to the wreck of the Titanic. (OceanGate Expeditions via AP)

نهاية مأساوية لأزمة الغواصة المفقودة

2023-06-22 / 21:04
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هبة بريس

أعلن خفر السواحل الأميركي، الخميس، خلال مؤتمر صحافي من بوسطن إن بقايا الغواصة التي تم العثور عليها قرب حطام “تيتانيك” تشير إلى وقوع “انفجار كارثي” إلى الداخل.

وقال الأميرال جون موغير بعيد إعلان نبأ وفاة الركاب الخمسة إن “موقع الحطام يتفق مع انفجار كارثي للغواصة” إلى الداخل.

من جهتها، قالت شركة “أوشنغيت” المالكة للغواصة في بيان “قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم خلال هذه الفترة المأساوية. نأسف لخسارة الأرواح والسعادة التي حملوها معهم لكل من عرفهم”.

وعبّر خفر السواحل الأميركي عن تعازيه لعائلات المفقودين الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة “تايتن” التي فقدت منذ أيام في وقت كانت برحلة لمشاهدة حطام السفينة “تايتانيك”.

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