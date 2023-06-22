نهاية مأساوية لأزمة الغواصة المفقودة

هبة بريس

أعلن خفر السواحل الأميركي، الخميس، خلال مؤتمر صحافي من بوسطن إن بقايا الغواصة التي تم العثور عليها قرب حطام “تيتانيك” تشير إلى وقوع “انفجار كارثي” إلى الداخل.

وقال الأميرال جون موغير بعيد إعلان نبأ وفاة الركاب الخمسة إن “موقع الحطام يتفق مع انفجار كارثي للغواصة” إلى الداخل.

من جهتها، قالت شركة “أوشنغيت” المالكة للغواصة في بيان “قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم خلال هذه الفترة المأساوية. نأسف لخسارة الأرواح والسعادة التي حملوها معهم لكل من عرفهم”.

وعبّر خفر السواحل الأميركي عن تعازيه لعائلات المفقودين الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة “تايتن” التي فقدت منذ أيام في وقت كانت برحلة لمشاهدة حطام السفينة “تايتانيك”.

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