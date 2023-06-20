خريبكة ..عملية تزفيت ” تقبر ” الطوار” والسؤال ..علاش ساكتين ؟

هبة بريس _ خريبكة

قبل ان يقع الفأس في الرأس …وحتى لا يأتي يوم يتحدث فيه الساكتون بالنواح ..ولكي نقول الحقيقة للذين يكرهونها وجب علينا القول …” ياسادة إن اشغال تزفيت شارع مراكش يثير القلق والريبة ”

وحتى لا يمكن تصنيفنا في خانة ” المهرولون ” نحو ” الكريتيك ” نقول بصوت مرفع ” إننا نصفق لهذه الأشغال التي قال عنها البعض ” إنها بحاجة الى المراقبة ”

بالدارجة كالعادة …

كتعرف مدينة خريبكة هذه الأيام اشغال اعادة تهيئة طرق رئيسية بإعادة تزفيتها.. لكن الاتصالات بهبة بريس لم تهدا طوال اليوم حيث تم الإجماع على أن عملية التزفيت أقبرت الطوار سيما على مستوى شارع مراكش وهو خلل ستظهر تداعياته في فصل الشتاء

باش نفهمو مزيان …حنا ماشي مهندسين ولا خبراء باش نقولو رأينا في العملية كاملة ولكن من واجبنا نقولو ان ” الزفث ” غطا ” الطروطوار ” الى درجة اقباره ..

واش الشركة المكلفة مابانش ليها ان ” الزفث ” غطا “الطروطوار ” …وإلى كان فعلا ان الشركة سجلت هذا الملاحظة كيفاش غادة تصلحو الان ..او ان الشركة ستعتمد سيناريو ” العين ماشافت قلب ماوجع ”

والاهم من السالف ذكره كاملا ..فين مصالح المجلس البلدي ..واش نقولو فعلا ان الاعمال ستستمر على نفس النحو وستذهب الشركة الى حال سبيلها وسنتجرع مستقبلا عاقبة ” تغماض العينين ” ….

“الزكراني” …دير خدمتك …راك مهندس زعما !!!!

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