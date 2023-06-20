أكادير: “شجار” عمال بورش للبناء ينتهي بإصابة شخصين واعتقال ثالث

2023-06-20 / 14:20
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتهت ” مدابزة” بين عمال ورش للبناء ، بحي الفرح باكادير، مساء أمس الاثنين 19 يونيو الجاري، بإصابة شخصين بجروح ورضوض بينما اعتقلت مصالح الأمن شخص ثالث .

وقالت مصادر، عاينت ” معركة العمال” أن خلاف لا يعرف أسبابه بين ثلاث عمال بداخل الورش، انتهى بتشابك بالايدي قبل أن يتحول الى تراشق ب ” الياجور” اصيب أحدهما بإغماء بعد أن انهال عليه أحدهما بعصا حديدية يرجح انه أصيب بكسر والاخر بجروح استدعت نقلهما بسيارة الاسعاف الى المستشفى الجهوي لتلقي العلاجات.

وقد حلت دورية للأمن، فور إخطارها بالواقعة، ليجري اعتقال عامل ثالث، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم فتح تحقيق في النازلة .

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