المنصوري تشرف على إطلاق برامج تنموية بجهة بني ملال خنيفرة

2023-06-15 / 11:29
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هبة بريس

في إطار زيارتها لإقليمي بني ملال وأزيلال، أشرفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، صباح يوم أمس الأربعاء 14 يونيو الجاري، رفقة والي جهة بني ملال خنيفرة و عامل إقليم أزيلال و رئيس مجلس الجهة على إعطاء انطلاقة وتفعيل مجموعة من البرامج التنموية والأوراش التي تسهر الوزارة على تنفيذها على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.

وبهذه المناسبة تم الاطلاع على التوجهات الكبرى واستراتيجيات وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في مجال السكنى وسياسة المدينة على صعيد جهة بني ملال خنيفرة، ومحاور تنمية المجالات الهشة بالجهة، وحصلية إنجازات الوكالة الحضرية لبني ملال والوكالة الحضرية لخنيفرة، بالإضافة الى تقديم مشروع تأهيل القطب الحضري أدوز-تامشاط بإقليم بني ملال.

هذا وشكلت هذه الزيارة التي حضرها المنتخبون ورؤساء المصالح اللاممركزة، مناسبة للتوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة تهم تقديم المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي بجهة بني ملال خنيفرة، وانجاز برنامج تأهيل الجماعات الترابية بالوسط القروي بالجهة برسم سنوات 2023-2025، ومذكرة تفاهم وشراكة متعلقة بتمويل وتنفيذ برنامج التأهيل الحضري المندمج للأقطاب الحضرية على صعيد الجهة للفترة 2024-2027، والتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وتأهيلها والنهوض بالمجالات الهشة بالجهة.

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