الصحفي عمر الراضي

إدارة “سجن تيفلت 2” تنفي منع عمر الراضي من القراءة والكتابة

2023-06-13 / 14:17
0
هبة بريس

نفت إدارة السجن المحلي تيفلت 2 منع السجين (ع. ر) من القراءة والكتابة، ووضعه في عزلة، مؤكدة أن إيواءه بغرفة انفرادية جاء بطلب منه.

وشددت إدارة هذه المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي على إثر نشر أب السجين (ع. ر) لادعاءات “كاذبة” تخص ظروف اعتقال ابنه في تدوينة له على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، على أنه سبق لها أن أخبرت الرأي العام بأنها لم ولن تمنع السجين المذكور من القراءة والكتابة، مشيرة إلى أن هذا الأخير يتلقى باستمرار كتبا ومجلات وغيرها خلال الزيارات العائلية التي يستفيد منها، وبالتحديد من أبيه صاحب التدوينة.

وأضاف البيان أنه “بقدر ما تشجع إدارة المؤسسة النزلاء على القراءة لما لها من دور رئيسي في تأهيلهم لإعادة إدماجهم في المجتمع، فإنها تبقى حريصة على تطبيق القانون فيما يخص مراقبة الكتب المراد تسليمها من أجل التأكد من عدم احتوائها على مضامين مخالفة للقانون”، مضيفة أن إدارة هذه المؤسسة لم تحجز قط أي كتاب موجه إلى السجين المذكور.

أما بخصوص الكتابة، فإن إدارة المؤسسة تؤكد “أنها لم ولن تمنع هذا السجين من الكتابة، إذ هو من عزف عنها لاعتبارات تخصه ولا دخل فيها لإدارة المؤسسة”.

وبشأن الرعاية الصحية، أكدت إدارة السجن المحلي تيفلت 2 أن السجين (ع. ر) “سبق له أن استفاد من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة ومن الأدوية الموصوفة له”.

أما بخصوص الحمية، “وعلى خلاف الافتراءات الواردة في تدوينة أب السجين، تؤكد إدارة المؤسسة أن هذا الأخير يستلم وجباته الغذائية بانتظام وتراعى في طبخها الحمية التي يستفيد منها بناء على طلب سابق منه”.

ومن جهة أخرى، أكدت إدارة المؤسسة السجنية، في بيانها التوضيحي، أن السجين المعني “غير موضوع في عزلة وإنما هو من طلب إيواءه بغرفة انفرادية، وليس لإدارة هذه المؤسسة أي مانع في إعادة إيواءه مع باقي النزلاء”.

وخلص البيان إلى أن “الافتراءات المنشورة من طرف أب السجين المعني بالأمر تندرج ضمن الحملة الشعواء التي تستهدف من الداخل والخارج ليس فقط قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج وإنما أيضا باقي المؤسسات الوطنية وكذا الصورة الحقوقية للمملكة”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “وهبي” يدعو لربط الجامعة بحاجة المجتمع

“وهبي” يدعو لربط الجامعة بحاجة المجتمع

2023-06-13 / 19:42
Photo of لارام تعتزم اقتناء طائرات جديدة للمسافات الطويلة

لارام تعتزم اقتناء طائرات جديدة للمسافات الطويلة

2023-06-13 / 19:32
Photo of مراكش .. مفتش شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي

مراكش .. مفتش شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي

2023-06-13 / 18:09
Photo of أخنوش: الحكومة منخرطة في دعم الفلاحين ومربي الماشية

أخنوش: الحكومة منخرطة في دعم الفلاحين ومربي الماشية

2023-06-13 / 17:34
Photo of غياب مواعيد “شنغن” يدفع مئات المغاربة للبحث عن وجهات دون تأشيرة

غياب مواعيد “شنغن” يدفع مئات المغاربة للبحث عن وجهات…

2023-06-13 / 17:21
Photo of بنسعيد: المخيم ليس فضاء ترفيهيا فقط بل مشتل لتفريخ المواهب وبروزها

بنسعيد: المخيم ليس فضاء ترفيهيا فقط بل مشتل لتفريخ…

2023-06-13 / 17:08
Photo of تيط مليل والرباط تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

تيط مليل والرباط تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر…

2023-06-13 / 15:27
Photo of البحرية الملكية تحبط عملية لتهريب 3.5 أطنان من مخدر الشيرا بالمهدية

البحرية الملكية تحبط عملية لتهريب 3.5 أطنان من مخدر…

2023-06-13 / 15:16
Photo of الحسيمة.. إيقاف شخصين متورطين في سرقة محل “بقالة”

الحسيمة.. إيقاف شخصين متورطين في سرقة محل “بقالة”

2023-06-13 / 14:49
Photo of العقارب تهاجم مؤسسة تعليمية بقلب مدينة سطات

العقارب تهاجم مؤسسة تعليمية بقلب مدينة سطات

2023-06-13 / 13:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق