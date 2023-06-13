غوتيريش: خطر الذكاء الاصطناعي يشبه الحرب النووية

هبة بريس - وكالات

اعتبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل خطرا على العالم لا يقل عن الخطر الذي تمثله الحرب النووية.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، حسبما ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر”.

وتابع غوتيريش: “يجب على الخبراء والعلماء أن يطالبوا العالم بخطوات عملية لمواجهة الخطر الذي يمثله الذكاء الاصطناعي”.

وقال أمين عام الأمم المتحدة: “الذكاء الاصطناعي أصبح تهديدا وجوديا للبشر بذات القدر من الخطر الذي تمثله الحروب النووية”.

وحذر غوتيريش من عدم التعامل مع هذا الأمر على المستوى المطلوب، مضيفا: “يجب علينا أن نأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد”.

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