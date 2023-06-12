اللاعب جلال الداودي: “لقجع معاتبنيش.. قالي رفع راسك هادي ماشي نهاية العالم”

هبة بريس - القسم الرياضي

خرج لاعب نادي الوداد البيضاوي، جلال الداودي، بتوضيح حول فيديو الحوار الذي دار بينه وبين رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع، عقب خسارة نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال الداودي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “انستغرام”; “السلام عليكم، اول مرة نخرج نكتب لتصحيح بعض المغالطات لبعض الناس سامحهم تلله تيكتبو من وحي خيالهم” .

وأضاف لاعب الوداد موضحا “الفيديو ديال السيد لقجع مافيه لا عتاب لا والو بالعكس، طالبني نرفع راسي او قالي هادي ماشي نهاية العالم، فعلا ماشي نهاية العالم ولكن حنا كنا باغيين ناخدو اللقب ونفرحو مع الجماهير ديالنا لكن قدر الله وماشاء فعل.. شكرا لجمهور الوداد على الدعم اللامشروط”

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