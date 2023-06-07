التوقيع على 20 اتفاقية لدعم الإدماج الاقتصادي للشباب

2023-06-07 / 21:14
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هبة بريس

تم اليوم الأربعاء في القنيطرة التوقيع على عشرين اتفاقية شراكة تهدف إلى مواكبة الشباب حاملي المشاريع والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين الدخل.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال حفل افتتاح النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للفواكه الحمراء ، الذي ينظم في الفترة من 7 إلى 11 يونيو تحت شعار “الجيل الأخضر: سلسلة الفواكه الحمراء، نموذج لإدماج العنصر البشري”.

وبحسب المنظمين يهدف المهرجان إلى دعم دينامية تنمية وتحديث قطاع سلسلة الفواكه الحمراء، والنهوض بالاستثمارات، وتبادل الخبرات والتجارب ، وتطوير الشراكات بين المنتجين والمستثمرين والمصدرين.

ويتيح المهرجان الفرصة للتعرف على التقنيات الجديدة للرفع من المردودية والجودة.

وهكذا، تم التوقيع على 13 اتفاقية شراكة بين عمالة إقليم القنيطرة من خلال اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمديرية الجهوية للفلاحة للرباط -سلا -القنيطرة من جهة، والتعاونيات المستفيدة من دعم وتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال ريادة الأعمال الفلاحية والصناعات الغذائية من جهة أخرى.

كما تم بنفس المناسبة التوقيع على 7 اتفاقيات من قبل العامل ومندوب الصيد البحري مع التعاونيات في مجال التمويل والمواكبة لتشجيع ريادة الأعمال في مجال الصيد البحري.

ويعد هذا المهرجان فضاء للقاء بين الفاعلين والمهتمين بالسلسلة ونافذة للترويج لهذا المنتوج ذو القيمة الغذائية العالية، الذي شهد تطورا و رواجا اقتصاديا خلال العشر سنوات الماضية.

بالفعل، مكنت هذه الزراعات الواعدة من جلب الاستثمارات الأجنبية بفضل الطلب الكبير عليها من طرف العديد من الأسواق الدولية، منها 41 دولة مستوردة في القارات الخمس، خصوصا دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ مجموع صادرات المغرب من الفواكه الحمراء ( توت الأرض، توت العليق، التوت الأزرق) خلال الموسم 2021-2022 أزيد من 000 218 طن

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