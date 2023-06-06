فرانس بريس: بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لـ 3 سنوات

هبة بريس - وكالات

وقع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما عقدا للانتقال لنادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لمدة 3 سنوات، على ما أفاد الثلاثاء مصدر في نادي مدينة جدة وكالة فرانس برس.

وقال المصدر المقرّب من المفاوضات والذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل التحدث للإعلام “بنزيما وقّع على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل”، دون تحديد قيمة الصفقة.

ويأتي هذا بعد ساعات من توقعات بشأن انتقال قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق، وفيديوهات وتغريدات حول وجهة بنزيما إلى نادي الاتحاد.

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