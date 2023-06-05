هولندا.. 3 انفجارات متتالية تستهدف مداخل منازل

2023-06-05 / 12:40
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هبة بريس - وكالات

وقعت 3 انفجارات متتالية في شمال العاصمة الهولندية أمستردام الليلة الماضية، وفق ما أفادت الإذاعة الهولندية اليوم الاثنين.

وقالت الإذاعة إن الانفجارات وقعت بين الساعة 03:15 والساعة 03:50 أمام أبواب 3 منازل، في شوارع ليست بعيدة عن بعضها البعض: Urkstraat وBeemsterstraat وWerengouw.

وأكدت الإذاعة أن أحدا لم يصب بأذى، لكن الانفجار الأول في Urkstraat تسبب في نشوب حريق، وقد تمكنت خدمة الإطفاء من إخماده بسرعة، فيما تسببت الانفجارات بأضرار بالغة في مداخل المنازل.

ولفتت الإذاعة إلى أن فريقا متخصصا بالمتفجرات والتحقيق الجنائي وصل إلى مكان الانفجارات وبدأ تحقيقا، وقد تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 21 عاما يشتبه في ضلوعه في أحد الانفجارات.

ولا تزال الشرطة تحقق فيما إذا كانت هناك صلة بين الانفجارات الثلاثة، وتبحث عن شهود وتطلب من الأشخاص الذين يحملون كاميرات قيادة في سياراتهم ومروا في المكان، مشاركة الصور معها.

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