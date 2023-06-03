توقيف أربعيني حاول تهريب 8020 قرص طبي مخدر عبر ميناء بني أنصار

2023-06-03 / 11:25
7
هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بمعبر بني أنصار بمدينة الناظور، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 3 يونيو الجاري، من إحباط محاولة تهريب 8020 قرص طبي مخدر على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل العجلة الاحتياطية للسيارة المذكورة، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 42 سنة.

وقد تم إخضاع السائق المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أولاد التايمة: الدرك يحجز كمية من لحوم الذبيحة السرية ويعتقل ” جزار” ومساعده

أولاد التايمة: الدرك يحجز كمية من لحوم الذبيحة السرية…

2023-06-03 / 13:30
Photo of ميسور.. حملات تمشيطية للدرك الملكي بوطاط الحاج تسفر عن إيقاف مبحوث عنهم

ميسور.. حملات تمشيطية للدرك الملكي بوطاط الحاج تسفر عن…

2023-06-03 / 13:12
Photo of صحيفة إسرائيلية: المغرب يسعى لتبوء مكانة على خارطة العالم التكنولوجية

صحيفة إسرائيلية: المغرب يسعى لتبوء مكانة على خارطة العالم…

2023-06-03 / 12:39
Photo of من العرائش.. بنسعيد يعلن انطلاق اجراءات تسجيل فنون الفروسية ماطا ضمن قائمة اليونسكو و الايسيسكو

من العرائش.. بنسعيد يعلن انطلاق اجراءات تسجيل فنون الفروسية…

2023-06-03 / 11:13
Photo of ترويج أجهزة الغش بالامتحانات يجر شخصا للاعتقال بالعروي

ترويج أجهزة الغش بالامتحانات يجر شخصا للاعتقال بالعروي

2023-06-03 / 09:46
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية متفرقة بهذه المناطق

طقس السبت.. قطرات مطرية متفرقة بهذه المناطق

2023-06-03 / 09:11
Photo of الهند.. ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام القطارات إلى 120 ق…تيلا

الهند.. ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام القطارات إلى 120 ق…تيلا

2023-06-02 / 23:29
Photo of “الحليمي” يستعرض التحديات المشتركة بين المغرب والأرجنتين

“الحليمي” يستعرض التحديات المشتركة بين المغرب والأرجنتين

2023-06-02 / 22:52
Photo of اتهام مدرب بارز بالإساءة لحكم نهائي الدوري الأوروبي

اتهام مدرب بارز بالإساءة لحكم نهائي الدوري الأوروبي

2023-06-02 / 21:10
Photo of إنخفاض مرتقب عالميا في أسعار مواد غذائية مقارنة مع السنة الماضية

إنخفاض مرتقب عالميا في أسعار مواد غذائية مقارنة مع…

2023-06-02 / 20:56

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق