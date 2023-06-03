بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان.. راموس يتلقى أول عرض سعودي

2023-06-03 / 10:51
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هبة بريس - وكالات

تلقى المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، أولى العروض بعد إعلان رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن سان جيرمان، أمس الجمعة، أن راموس سيغادر ملعب “حديقة الأمراء”، بنهاية الموسم الجاري.

وقال سان جيرمان في بيان إن “راموس يستعد لمغادرة النادي الباريسي، بعد موسمين أمضاهما مدافعا عن ألوانه”.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا أن راموس تلقى أولى العروض لخوض تجربة جديدة في مسيرته.

وكتب رومانو على حسابه في موقع “تويتر”: “بدأت أندية الدوري السعودي بالفعل في الاتصال بسيرخيو راموس، بينما كان اللاعب ما يزال يناقش عقده مع باريس سان جيرمان”.

وأضاف: “سيقرر راموس مستقبله قريبا مع عائلته، ما يزال الأمر غير محسوم حتى الآن”.

وكان راموس، البالغ عمره 37 عاما، انضم للنادي الباريسي مجانا في صيف 2021 قادما من ريال مدريد، ليشارك معه في 57 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف.

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