Police and civil defence gather as a collapsed billboard is removed from the October 6 overpass bridge in the Ghamra neighbourhood in central Cairo on June 1, 2023 during a sandstorm. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

لوحة إعلانات تقتل رجلا في مصر عقب عاصفة رملية شديدة

2023-06-01 / 20:52
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هبة بريس _ وكالات

خلفت عاصفة رملية قتيلا وخمسة جرحى في مصر، الخميس، بعد سقوط لوحة إعلانات على طريق سريع في قلب العاصمة، القاهرة.

وفي العاصمة، التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، اسودت السماء فجأة عندما ضربت عاصفة رملية تحمل دوامات برتقالية ضخمة المدينة

وذكرت صحيفة “الأهرام” الحكومية أن رياحا عاتية “اقتلعت لوحة إعلانات سقطت على دراجة نارية وسيارة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين

كما تم إغلاق مرفأين على البحر الأحمر على طول قناة السويس، الخميس، مع هبوب رياح تجاوزت سرعتها 50 كلم في الساعة وأمواج تجاوز ارتفاعها أربعة أمتار، وفقا لبيان صادر عن الهيئة المكلفة بالممر البحري الذي تعبر من خلاله 10 في المئة من التجارة البحرية العالمية.

وأوصت وزارة الصحة المصرية السكان بوضع كمامات والحد من تنقلاتهم.

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