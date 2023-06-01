بونو: “لا المال ولا شيء آخر يهمني.. ما يحفزني هو تشريف بلدي”

2023-06-01 / 12:26
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هبة بريس - القسم الرياضي

أهدى حارس نادي اشبيلية، المغربي ياسين بونو، التتويج بكأس الدوري الأوربي للشعب المغربي.

وقال بونو، في تصريح لقناة بي ان سبورت، عقب فوز ناديه بالمباراة التي جمعته بنادي روما: “أهدي هذا الفوز لعائلتي والدي ووالدتي وابني وزوجتي وأصدقائي وكل من قريب مني. وأهدي هذا الفوز لكل المغاربة الذين دائما يساندوننا. والحمد لله”.

وأضاف الحارس الدولي المغربي قائلا : “نحن نبذل جهدنا لتشريف بلدنا وهذا فعلا وبكل صراحة هو حافزنا الأساسي وليس المال ولا شيء آخر. نريد دائما تشريف بلادنا وأولاد بلادنا ونظهر أن المغاربة أيضا قادرين على الفوز بألقاب كبيرة مثل هذه والحمد لله”.

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