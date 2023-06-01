نادي اشبيلية: “بونو ميخيبناش.. بونو ميحشمناش”

2023-06-01 / 09:41
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هبة بريس

تغنى نادي اشبيلية الاسباني، بحارسه المغربي ياسين بونو، بعد تألقه في نهائي الدوري الأوروبي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي بموقع “فيسبوك” صورة بونو مرفوقة بتعليق جاء فيه “بونو ميخيبناش، بونو ميحشمناش، أفضل حارس في العالم، نحبك يا ياسين”.

هذا وقاد بونو فريقه أشبيلية الإسباني للتتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه 4 / 1 بركلات الترجيح على روما الإيطالي مساء الأربعاء، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

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