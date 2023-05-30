وف..اة 8 أشخاص بمكناس بسبب كحول ” الماحيا”

2023-05-30 / 18:53
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هبة بريس _ الرباط

هبة بريس _ مكناس

عثر بمدينة مكناس خلال 24 ساعة الماضية واليوم الثلاثاء حسب مصدر خاص ل ” هبة بريس ” ، على 8 جثث بين مناطق مختلفة بالمدينة تظم البرج المشقوق والرياض وحي العويجة، الأمر الذي استنفر مختلف السلطات المحلية والأمنية .

هذا و قد تم نقل الجثث صوب مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة، لمعرفة أسباب تعرضهم لوفاتهم الجماعية .

و بمجرد هذه الفاجعة ، فتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقا في الموضوع حسب ذات المصدر، في انتظار نتائج التشريح الطبي لكشف ظروف وملابسات هذه الواقعة، ورجحت مصادرنا فرضية تعرض الضحايا لتسمم جماعي نتيجة تناول كحول سامة ” ماء الحياة ” المعروف بالماحيا الذي يوزعونه ” الكرابة بالمدينة العتيقة” حسب ذات المصدر.

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