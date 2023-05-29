مباراة الوداد و تطوان.. “بروفا” تنظيمية تستبق نهائي عصبة الأبطال الإفريقية

2023-05-29 / 12:00
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هبة بريس ـ رياضة

تجرى مساء اليوم الاثنين، بداية من الساعة الثامنة مساءا، مباراة الوداد الرياضي و المغرب التطواني، المؤخرة عن الجولة السادسة و العشرين من البطولة الاحترافية، و ذلك بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

و لهذا الغرض، عقدت السلطات الأمنية بالعاصمة الاقتصادية طيلة الأيام الماضية اجتماعات مكثفة مع كافة المتداخلين في تنظيم المباراة للوقوف على كل كبيرة و صغيرة حتى يتم رصد كافة مكامن الخلل قبل أيام فقط من تنظيم ذات الملعب لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

و ستقف السلطات على كل الأمور المتتعلقة بالتنظيم خاصة بعدما تقرر فتح المنطقة المعروفة ب “زون 6” التي خضعت لتقييم و تفحص في الأسابيع الماضية من طرف مكاتب دراسة مختصة خلصت لعدم تأثير حضور الجماهير على المنطقة.

و تجدر الإشارة إلى أن هاته المباراة  ستجرى بشبابيك مغلقة بعدما تم بيع كافة تذاكرها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

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