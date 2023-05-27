قنصلية متنقلة تخدم مغاربة لاتيانو جنوب إيطاليا

عبد اللطيف الباز - مواكبة

نظّمت قنصلية المملكة المغربية بنابولي، صبيحة اليوم 27 ماي الجاري، “قنصلية متنقلة” لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بمقر بلدية لاتيانو بمقاطعة بوليا.

محمد خليل، القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي، قال، في تصريح حصري لهبة بريس، أن مبادرة القنصلية المتنقلة هي تنزيل للرعاية التي يوليها الملك محمد السادس لأفراد الجالية، وتجسيد لإستراتيجية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الهادفة إلى مواكبة أفراد الجالية وتحسين الخدمات القنصلية والإدارية المقدمة لهم باستمرار.

وأضاف المتحدث أن هذه المبادرة، المنظمة بتنسيق مع الجمعية المغربية النصر ، عرفت إقبالا كبيرا لأبناء الجالية المغربية، خصوصا أنها توفر الكثير من عناء التنقل على عدد كبير من أبناء الجالية المقيمين بأرجاء المقاطعة، خاصة في ظل شساعة تراب جهة بوليا، وارتفاع مصاريف التنقل .

ومكنت هذه المبادرة، التي رحب بها أفراد الجالية المقيمين في مقاطعة لاتيانو والأقاليم المجاورة، من تفادي عناء السفر إلى قنصلية نابولي، وسمحت لهم بالولوج إلى مجموعة من الخدمات القنصلية.

وتهم هذه الإجراءات الإدارية ، على وجه الخصوص، إصدار بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وجواز السفر البيومتري، وكذلك إجراءات أخذ المواعيد عبر الإنترنت.

وفي هذا الصدد، أولى فريق القنصلية العامة للمملكة المغربية بنابولي اهتماما خاصا بالجانب الإجتماعي من خلال التعامل مع الاهتمامات والمشاكل التي يواجهها أفراد الجالية من أجل تقديم الحلول المناسبة لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبهذه المناسبة، عقد القنصل العام للمغرب في نابولي، اجتماعات مع مسؤولي لاتيانو المحليين لبحث أوضاع المغاربة الذين يعيشون في الإقليم وانشغلاتهم وآفاقهم ومستوى اندماجهم.

كما تم خلال هذه اللقاءات بحث مختلف الجوانب المتعلقة بتعزيز التعاون مع السلطات المحلية وتنزيل المشاريع التي يطلقها المغاربة المقيمون في المنطقة.

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