الباطرونا: قرار محكمة لندن انتصار للمقاولات المغربية والبريطانية

2023-05-26 / 13:12
0
هبة بريس

أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن رفض محكمة الاستئناف بلندن للطلب الذي تقدمت به منظمة “WSC” غير الحكومية الداعمة للانفصاليين ضد الاتفاق التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة ، يمثل انتصارا للمقاولات المغربية والبريطانية.

ورحب الاتحاد، في بلاغ له اليوم الجمعة، برفض القضاء البريطاني لهذا الطلب ، مؤكدا أن “الأمر يتعلق بانتصار للمقاولات المغربية والبريطانية التي ستستمر في التبادل التجاري بكل هدوء والاستفادة الكاملة من هذا الاتفاق الذي يجسد علاقات الصداقة بين البلدين “.

وأكد المصدر ذاته أن ” التجارة بين المغرب والمملكة المتحدة أضحت بالتالي محمية بشكل نهائي” ، مضيفا أن هذا سيخلق أيضا فرصا تجارية متنامية، ويمنح قيمة مضافة إضافية للمستهلكين والمقاولات في كلا البلدين مع دعم التنمية الاقتصادية المشتركة.

وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالرفض القاطع ، في دجنبر 2022 ، للهجمة القانونية على اتفاق الشراكة من قبل المنظمة غير الحكومية الداعمة للانفصاليين ، مضيفا أنه اليوم ، وفي تأييد قوي جديد للعلاقة التجارية البريطانية- المغربية ، تم أيضا رفض طلب الاستئناف.

وبحسب الاتحاد، فإنه لم يعد من الممكن قط استئناف هذا القرار ، ما يضع بالتالي حدا نهائيا للتهديد القانوني للتدفقات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب .

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية أعطت دائما الأولوية للتجارة بين المملكة المتحدة والمغرب ، التي زادت بحوالي 50 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الشيوخ البرازيلي” يصادق على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع مع المغرب

“الشيوخ البرازيلي” يصادق على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع…

2023-05-25 / 23:21
Photo of بركان.. انطلاق فعاليات النسخة 03 لمنتدى المجتمع الرقمي وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون

بركان.. انطلاق فعاليات النسخة 03 لمنتدى المجتمع الرقمي وتوقيع…

2023-05-25 / 15:02
Photo of وجدة .. مجلس جهة الشرق ينظم النسخة 05 للمعرض الجهوي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني

وجدة .. مجلس جهة الشرق ينظم النسخة 05 للمعرض…

2023-05-25 / 13:15
Photo of منظمة أرباب العمل: المغرب هو “أهم” شريك تجاري لإسبانيا في إفريقيا

منظمة أرباب العمل: المغرب هو “أهم” شريك تجاري لإسبانيا…

2023-05-24 / 19:54
Photo of بأزيد من 76 مليار درهم .. لجنة الاستثمارات تصادق على 21 اتفاقية

بأزيد من 76 مليار درهم .. لجنة الاستثمارات تصادق…

2023-05-24 / 19:27
Photo of جهة الشرق .. إحداث أزيد من 1580 مقاولة خلال الربع الأول من 2023

جهة الشرق .. إحداث أزيد من 1580 مقاولة خلال…

2023-05-24 / 17:46
Photo of أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب أحد المشاريع الأكثر طموحا

أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب أحد المشاريع الأكثر طموحا

2023-05-24 / 17:22
Photo of مزور : نجاح منظومة صناعة السيارات هو نتيجة رؤية شمولية للملك

مزور : نجاح منظومة صناعة السيارات هو نتيجة رؤية…

2023-05-23 / 23:25
Photo of الناظور .. إنخفاض في الكميات المفرغة من منتجات أسماك الصيد الساحلي

الناظور .. إنخفاض في الكميات المفرغة من منتجات أسماك…

2023-05-23 / 12:05
Photo of وزير إسباني: بلادنا تمنح “أولوية قصوى” لتطوير العلاقات الاقتصادية مع المغرب

وزير إسباني: بلادنا تمنح “أولوية قصوى” لتطوير العلاقات الاقتصادية…

2023-05-23 / 11:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق