مدير “غوغل”: هكذا سيقت.ل الذكاء الاصطناعي البشر

2023-05-26 / 09:58
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هبة بريس - وكالات

حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة “غوغل”، من أن الذكاء الاصطناعي، الذي يغمر قطاعات كثيرة في العالم اليوم، قد يستخدم بشكل كبير، في “قتل البشر”.

وقال إريك شميدت، الذي أمضى عقدين على رأس شركة البحث العملاقة، أمام تجمع لكبار المديرين التنفيذيين، الأربعاء، إنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمثل “خطرا وجوديا” على البشرية، “وسيكون مسؤولا عن قتل وأذية العديد من البشر”.

وقال دكتور البرمجيات إن التكنولوجيا، التي تساعد غوغل في قيادتها يمكن أن يساء استخدامها من قبل البعض عندما تصبح أكثر تقدما.

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‫5 تعليقات

  2. يجب الوعي وبرامج توعية في الموضوع هناك الكتير لا يفهم في التكنولوجيا ولا في استعمالها

  3. انها حرب فعلا باردة وشاخدة في نفس الوقت اللهم نجنا منها مابعد منها وما قرب منها الينا يجب اخد الموضوع فعلا بجدية انها حرب العسر الجديد

  4. مداما هدا الدكاء الاسطناعي يهدد البشرية فلمادا صنعه البشر او كما يقال مصائب قوم عند قوم فوائد حسبنا الله ونعم الوكيل

  5. الله يدينا فالنور او سافي مابقا مايعجب من سهالت مين قباحت هاد الدنيا بزااااااف الله ينجينا يارب العالمين

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