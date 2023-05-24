كندا والسعودية تتفقان على إنهاء “خلاف 2018”

هبة بريس _ الرباط

قالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان اليوم الأربعاء، إن كندا والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيين سفيرين جديدين، وذلك في إنهاء لخلاف وقع في 2018 أضر العلاقات والتجارة بين البلدين.

ووفقا للبيان، فإن القرار يأتي عقب مناقشات بين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في بانكوك في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي

وقال مصدر حكومي مطلع على الاتفاق طلب عدم نشر هويته لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام “سيتم رفع الإجراءات العقابية التجارية”.

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