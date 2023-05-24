سجد بعد تسجيله هدفا للنصر.. تفاعل واسع مع احتفال رونالدو

2023-05-24 / 10:09
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هبة بريس - وكالات

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر إلى تحقيق فوز هام وحاسم على ضيفه الشباب، بثلاثة أهداف لهدفين.

وبعدما تأخر النصر بهدفين نظيفين سجلهما الأرجنتيني كريستيان جوانكا، عاد النصر أولا عن طريق البرازيلي تاليسكا، ثم السعودي عبد الرحمن غريب، قبل أن يقلب كريستيانو النتيجة بهدف ثالث جميل سجله عند الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وفاجأ رونالدو زملاءه بالسجود في أرضية الملعب، ما دفعهم للتصفيق، والتعبير عن فرحتهم.

وقال مغردون سعوديون إن ما قام به رونالدو لا يعني أنه اعتنق الإسلام، لكنه قلد ما يفعله زملاؤه عند تسجيل الأهداف.

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‫3 تعليقات

  2. اولا رونالدو لاعب متميز وإنساني في طبعه .اما عن السجدة فهي حركة قام بها من كثرة الفرحة ولا اضن أنه فعلها لسبب دينى.
    ومن حقه أن يسجد شكرا لله عل الملايير التي تمطر عليه والإقامة الملكية التي يتمتع بها مع أسرته.

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  3. انت الأن تكتب على موقع في الشبكة العنكبوتية، هده الأخير ستشهد ضدك يوم لا ضل الا ضله تعالى

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