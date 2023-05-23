نجل كريستيانو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة “الحمد لله”

2023-05-23 / 12:35
0
هبة بريس - وكالات

أشعل نجل النجم البرتغالي الشهير، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو له، وهو يتحدث باللغة العربية مع أحد أصدقائه.

وتداول نشطاء على نطاق واسع فيديو لكريستيانو رونالدو جونيور، البالغ من العمر 12 عاما، وهو يرد على صديق يسأل عن حاله، بالقول: “الحمد لله”، ما جعل الكثيرين يشيدون بسرعة تأقلم العائلة مع الحياة في السعودية.

وتقيم عائلة كريستيانو رونالدو في السعودية منذ تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي في 30 ديسمبر 2022، لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى عام 2025. ويلعب كريستيانو جونيور في أكاديمية مهد في المملكة العربية السعودية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منتخب العراق للمبارزة ينسحب من بطولة عالمية رفضا للتطبيع

منتخب العراق للمبارزة ينسحب من بطولة عالمية رفضا للتطبيع

2023-05-22 / 21:49
Photo of صدمة جديدة تبعد “السيدة العجوز” عن مقاعد دوري أبطال أوروبا

صدمة جديدة تبعد “السيدة العجوز” عن مقاعد دوري أبطال…

2023-05-22 / 21:11
Photo of المغرب يهزم الأرجنتين (9-3) في كأس محمد السادس للبولو

المغرب يهزم الأرجنتين (9-3) في كأس محمد السادس للبولو

2023-05-22 / 20:13
Photo of مدرب وست هام يكشف سبب غياب أكرد عن مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

مدرب وست هام يكشف سبب غياب أكرد عن مواجهة…

2023-05-22 / 12:43
Photo of الفيفا: “كل التضامن مع فينيسيوس ولامكان للعنصر.ية في كرة القدم”

الفيفا: “كل التضامن مع فينيسيوس ولامكان للعنصر.ية في كرة…

2023-05-22 / 12:35
Photo of مرة أخرى.. فينيسيوس يتعرض للعنصر.ية بإسبانيا ورئيس البرازيل يدعمه

مرة أخرى.. فينيسيوس يتعرض للعنصر.ية بإسبانيا ورئيس البرازيل يدعمه

2023-05-22 / 09:34
Photo of ديربي الشرق.. بركان تفوز على وجدة بميدانها و تعقد حسابات النزول

ديربي الشرق.. بركان تفوز على وجدة بميدانها و تعقد…

2023-05-21 / 22:24
Photo of الرجاء يفرض التعادل على طنجة و يؤزم وضعيته في أسفل الترتيب

الرجاء يفرض التعادل على طنجة و يؤزم وضعيته في…

2023-05-21 / 22:09
Photo of النصيري يتسلم جائزة “لاعب الشهر” في الدوري الإسباني

النصيري يتسلم جائزة “لاعب الشهر” في الدوري الإسباني

2023-05-21 / 20:45
Photo of الصراع بين بودريقة و حسبان على الرئاسة يقسم منخرطي الرجاء

الصراع بين بودريقة و حسبان على الرئاسة يقسم منخرطي…

2023-05-21 / 19:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق