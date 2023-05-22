وزيرة الداخلية البريطانية في مأزق بسبب قيادة متهورة ومعاملة تفضيلية

2023-05-22 / 22:58
0
هبة بريس _ وكالات

وقعت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان في مأزق، حيث يشتبه في أنها حاولت الحصول على معاملة تفضيلية بعد القيادة بسرعة زائدة، فيما طالبت المعارضة بفتح تحقيق.

وكشفت صحيفة “صنداي تايمز” أن الوزيرة التي غُرّمت لتجاوزها السرعة، طلبت من مستشارين تنظيم دورة خاصة لها في قواعد السير لتجنب متابعة الدورة ضمن مجموعة من عدة سائقي سيارات، بهدف تفادي خسارة نقاط على رخصة قيادتها.

وردا على سؤال صحفيين عن القضية، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك في قمة مجموعة السبع في اليابان، إنه “لا يعرف كل التفاصيل بشأن ما حدث”.

ونقلت وكالة “بي أيه” عن المتحدث باسمه قوله: “أتفهم أنها أعربت عن أسفها للسرعة المفرطة وقبلت العقوبة ودفعت الغرامة”، مؤكدا أن الوزيرة تتمتع “طبعا” بثقة رئيس الوزراء.

وتطالب المعارضة العمالية بفتح تحقيق بالقضية قائلة إن الوزيرة خالفت قواعد القانون الوزاري ما قد يؤدي إلى مغادرتها الحكومة.

ورد متحدث باسم الوزيرة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه قائلا: “اعترفت برافرمان بأنها قادت السيارة بسرعة زائدة في الصيف الماضي وأسفت لذلك، واختارت أن تخسر ثلاث نقاط على رخصتها ودفعت الغرامة العام الماضي”.

ولم ترد الوزيرة على الفور على هذه الاتهامات.

وواجه تعيين سويلا برافرمان انتقادات لأنها استقالت من حكومة ليز تراس في 19 أكتوبر، بعد اعترافها باستخدام بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال مستندات رسمية.

وفي ظل تشددها بشأن الأمن والهجرة، تبذل الوزيرة جهودا لتنفيذ تعهد رئيس الوزراء بـ”وقف قوارب” المهاجرين الوافدين بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة، ويثير خطابها الحازم جدلا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بدء سريان وقف إطلاق النار رسميا بين طرفي النزاع في السودان

بدء سريان وقف إطلاق النار رسميا بين طرفي النزاع…

2023-05-22 / 21:18
Photo of وكالة: إيران تعين عنايتي سفيرا لدى السعودية

وكالة: إيران تعين عنايتي سفيرا لدى السعودية

2023-05-22 / 20:37
Photo of جدل في فرنسا حول طلب وزارة الداخلية تقييم معدل التغيب عن المدارس خلال عيد الفطر

جدل في فرنسا حول طلب وزارة الداخلية تقييم معدل…

2023-05-22 / 18:21
Photo of مفاوضات متقدمة بين إسرائيل والسعودية بشأن “رحلات حج مباشرة”

مفاوضات متقدمة بين إسرائيل والسعودية بشأن “رحلات حج مباشرة”

2023-05-22 / 18:09
Photo of مصر.. إحالة أوراق 8 من قيادات الإخوان على مفتي الجمهورية

مصر.. إحالة أوراق 8 من قيادات الإخوان على مفتي…

2023-05-22 / 15:36
Photo of استعدادا لوباء محتمل.. الصحة العالمية تحث الدول على تعجيل الإصلاحات

استعدادا لوباء محتمل.. الصحة العالمية تحث الدول على تعجيل…

2023-05-22 / 12:08
Photo of السعودية تعلن استقبال أول رحلة حجاج لهذه السنة

السعودية تعلن استقبال أول رحلة حجاج لهذه السنة

2023-05-22 / 09:45
Photo of الحزب الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في اليونان

الحزب الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في اليونان

2023-05-21 / 23:33
Photo of مسلحون يطلقون النار داخل مطعم في الإكوادور و الحصيلة 12 ضحية

مسلحون يطلقون النار داخل مطعم في الإكوادور و الحصيلة…

2023-05-21 / 22:05
Photo of الحزب الحاكم في موريتانيا يكتسح الدور الأول للانتخابات التشريعية والبلدية

الحزب الحاكم في موريتانيا يكتسح الدور الأول للانتخابات التشريعية…

2023-05-21 / 21:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق