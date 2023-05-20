أمن طنجة يوقف شخصا عنف أحد معارفه بمنطقة مالاباطا

هبة بريس – مكتب طنجة

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يتعرض للعنف من طرف أحد الأفراد بمنطقة مالاباطا بطنجة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية للضرب والجرح بسبب خلافات شخصية، وسبق أن عالجتها مصالح ولاية أمن طنجة بتاريخ 12 ماي الجاري، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث.

*الصورة من الأرشيف

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