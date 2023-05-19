ارتفاع حصيلة الضحايا في أسوأ فيضانات تشهدها إيطاليا

هبة بريس _ وكالات

ارتفعت حصيلة الضحايا في أسوأ فيضانات تشهدها إيطاليا منذ 100 عام، إلى 13 شخصا، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة في منطقة إميليا رومانيا الغنية، والتي تعتبر “بستان إيطاليا”.

وتحصي السلطات في المنطقة الأضرار التي تسببت بها فيضانات اتسمت بشدتها النادرة، في ما يعد مؤشرا على تحول مناخ البحر الأبيض المتوسط إلى “استوائي”، وفقا للسلطات.

ودمرت الفيضانات التي نتجت عن أمطار غزيرة المحاصيل، ونكبت على إثرها بلدات، وارتفع منسوب حوالى 20 نهرا في سهول هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، والتي تشتهر بالسياح في مدنها التاريخية مثل بارما ورافينا، وبمناظرها الطبيعية الخضراء، وفن الطهو، وساحل البحر الأدرياتيكي.

وتشهد إيطاليا شهر مايو ممطرا وباردا بشكل خاص، لكن فيضانا حقيقيا ضرب إميليا رومانيا في الأيام القليلة الماضية، حيث غمرت المياه مناطق زراعية ضخمة ودمرت حقول الحبوب وأسواق البساتين وعلف الماشية. كما جرفت الفيضانات الموحلة قرى بأكملها، فيما انهارت جسور و400 طريق، وفقا لفرانس برس

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