Spain's Rafael Nadal leaves after defeat against Mackenzie McDonald of the US in the men's singles on day three of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 18, 2023. (Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

“نادال” ينسحب من رولان غاروس ويرجح موعد اعتزاله

2023-05-18 / 16:04
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الإسباني المخضرم رافايل نادال، المتوج 14 مرة بلقب بطولة رولان غاروس في كرة المضرب، انسحابه من نسخة 2023 لعدم تعافيه من إصابة في وركه الأيسر، منذ يناير، ليغيب للمرة الأولى عن البطولة الكبرى منذ تتويجه، في عام 2005.

وقال اللاعب، البالغ 36 عاما، في مؤتمر صحفي، الخميس: “لم تتطوّر الإصابة التي تعرضت لها في أستراليا كما كنا نتمنى، لذا لن أكون قادرا على اللعب في رولان غاروس”، مضيفا أن “العام المقبل سيكون على الأرجح الأخير لي”.

وكافح نادال، المتوج بـ 22 لقبا كبيرا في مسيرته، للتعافي من إصابة في وركه تعرض لها، في 18 يناير، في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، ليغيب عن الملاعب منذ ذلك الحين (خسر أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد بثلاث مجموعات).

وقرر الإسباني عدم المشاركة في دورتي برشلونة ومدريد لماسترز الألف من بين دورات أخرى في الفترة التي سبقت بطولة رولان غاروس، مؤكدا، في وقت سابق من الشهر الحالي، أنه لن يشارك في دورة روما لماسترز الألف أيضا، التي انطلقت الأسبوع الماضي.

وتنطلق بطولة رولان غاروس، التي أحرز نادال لقبها 14 مرة، وهو رقم قياسي، في باريس، الأسبوع المقبل.

وحامت الشكوك حول مستقبل نادال في ملاعب الكرة الصفراء بسبب الإصابات المتكررة التي أثرت سلبا على لياقته البدنية على مدار العامين الماضيين. شارك في أربع مباريات فقط، في عام 2023، وفاز مرة واحدة فحسب.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال نادال إن حالته الصحية تحسنت مع علاج جديد، لكن ليس بالقدر الكافي للعب في دورة روما.

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