“الماء والتضخم”…اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.

2023-05-18 / 11:19
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هبة بريس _ الربا

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الأربعاء 17 من ماي، على فتح اعتمادات إضافية بـ10 ملايير درهم لفائدة الميزانية العامة.

وستوجه 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء كالتزام للدولة برسم السنة الحالية في إطار تفعيل بروتوكول – اتفاق ممهد للاتفاقية 2023- 2027 المزمع توقيعها خلال العام الحالي.

وسيرصد 1,5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.

وسيخصص 1,2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة.

وسيوجه مبلغ 3,3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

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