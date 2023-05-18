“الماء والتضخم”…اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.

هبة بريس _ الربا

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الأربعاء 17 من ماي، على فتح اعتمادات إضافية بـ10 ملايير درهم لفائدة الميزانية العامة.

وستوجه 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء كالتزام للدولة برسم السنة الحالية في إطار تفعيل بروتوكول – اتفاق ممهد للاتفاقية 2023- 2027 المزمع توقيعها خلال العام الحالي.

وسيرصد 1,5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.

وسيخصص 1,2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة.

وسيوجه مبلغ 3,3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0