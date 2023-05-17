مجموعتا Yamed وMoma تتحالفان تحت “Moma Group Maroc”

هبة بريس _

هبة بريس – اقتصاد

أطلقت مجموعة Yamed بالمغرب مشروعا مشتركا مع المجموعة الفرنسية Moma الرائدة في قطاع المطاعم والترفيه، مستهدفة التموقع كفاعل أساسي في مجال المطاعم الرفيعة بالمغرب، ترفيهية مبتكرة، سيتم تجسيد هذه الشراكة من خلال إحداث Moma Group Maroc، وهي شركة برأسمال مشترك مُنَاصفة

(50 % / 50 %) بين المجموعتين Yamed وMoma.

ترتكز Moma Group Maroc على أفكار المشاريع القوية والعلامات التجارية الكبرى لمجموعة Moma – في فرنسا وفي العالم – وعلى خبرة مجموعة Yamedفي المغرب، وتتطلع إلى فتح حوالي عشر مشاريع مطاعم رفيعة خلال السنوات القليلة المقبلة بالمغرب، خصوصا بمراكش والدار البيضاء.

تدير مجموعة Moma العديد من الأماكن المرموقة بفرنسا وفي العالم، من بينها Le Bœuf sur le toit وle Manko وle Noto فضلا عن le Casa Amor. وتتواجد مجموعة Moma في باريس وسان تروبيه وسان بارث ومارسيليا وليون، وقريبا في لندن وأثينا والدوحة.

وفب تصريح له بمناسبة إبرام هذه الشراكة مع Yamed، قال بنجمان باتو، رئيس مجموعة Moma: «يشكل إطلاق Moma Group Maroc محطة مهمة فيمسار النمو الدولي لمجموعة Moma. ومن خلال العمل يدا في يد مع مجموعة Yamed، نسعى إلى إعادة بلورة التطلعات في مجال المطاعم والترفيه بالمغرب».

من جانبها، تتواجد مجموعة Yamed على طول سلسلة القيمة للقطاع العقاري من خلال خطوط مهن متنوعة، انطلاقا من تدبير الأصول إلى إدارة الممتلكات مرورا بالإنعاش العقاري والهندسة المعمارية والإشراف المنتدب على تنفيذ المشاريع.

ويقول كريم بقالي، رئيس مجموعة Yamed: «إنها خطوة جديدة تخطوها مجموعة Yamed في سياق تنويعها الاستراتيجي، ولي اليقين أنه، بفضل تضافر خبرات الطرفين، ستمكننا الشراكة مع مجموعة Moma من تطوير عرض مبتكر وعالي الجودة في مجال المطاعم وإدخال مفهوم المطاعم الترفيهية “foodtertainment” إلى المغرب».

يرتقب الانطلاق الفعلي للشراكة بين Yamed وMoma بالمغرب خلال صيف 2023بعد الحصول على التراخيص التنظيمية الضرورية.

و تعتبر مجموعة Moma، التي أسسها بنجمان باتو في سنة 1997، اليوم فاعلا أساسيا في مجال الضيافة في قطاع المطاعم والترفيه، ويفوق رقم معاملاتها 100مليون يورو. تضم محفظة الشركة ثلاثون موقعا – مطعم، قاعة تنظيم التظاهرات والحفلات – وهي متواجدة على الخصوص في باريس، مع نمو نشط في فرنسا (سان تروبيه، سان بارث، مارسيليا، ليون) وعلى الصعيد الدولي، خاصة مع الافتتاحات المرتقبة في لندن وأثينا والدوحة.

وتم إنشاء مجموعة Yamed سنة 2013 من طرف كريم بقالي، مهني في مجال الاستثمار العقاري، سبق له أن اشتغل في مجموعة من كبريات المجموعات العقارية الدولية في العديد من الأسواق الأوروبية وفي المغرب، بمعية الراحل أرنو دومينيبوس، مؤسس Yam Invest – شركة الاستثمار الأوروبية. وتعتبر مجموعة Yamed ثمرة طموح مشترك لمواكبة تنمية السوق العقارية في المغرب.

بعد مرور عشر سنوات على تأسيس Yamed من طرف Yam Invest ومن طرف أرنو دومينيبوس وكريم بقالي، لم تشهد التشكيلة الأصلية لمالكي رأسمال الشركة دخول أي مساهم جديد فيما عدا بعض الأشخاص الأساسيين في مجال تدبيرالمجموعة. وتضم المجموعة حاليا 160 مستخدما، كما تدبر حجم استثمارات يبلغ1.4 مليار يورو.

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